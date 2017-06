Serie B, il Verona vola in testa: crollano Cittadella e Benevento

Il Trapani di Serse Cosmi non riesce più a vincere e sprofonda all'ultimo posto in classifica. Pareggio per 2-2 nel positicipo del lunedì in casa con la Ternana, al termine di un match riacciuffato in extremis. Va in vantaggio la squadra siciliana al 35' con Ciaramitaro. Pareggio di Avenatti al 19' della ripresa. Al 24' raddoppiano gli ospiti con La Gumina. Nel recupero, al 49', Petkovic riesce a impattare il confronto.



Nel primo dei posticipi domenicali della 10.a giornata di serie B, il Frosinone ha battuto il Bari dell'ex Stellone 3-1 bissando il successo di Cittadella del turno precedente. Ancora una volta il protagonista della gara è stato Dionisi, autore delle prime due marcature dei giallo-azzurri entrambe nel primo tempo. Sammarco al 13' del secondo tempo ha siglato il tris per la squadra di Marino. Il gol del Bari lo ha realizzato Daprelà al 31' sempre del secondo tempo. Prima del calcio d'inizio Roberto Stellone è stato premiato dai suoi ex tifosi sotto la curva nord. Esulta la Pro Vercelli invece nel secondo posticipo contro il Novara, che nel derby del Silvio Piola va in vantaggio nel primo tempo con la rete di Sansone, ma poi si fa raggiungere e rimontare nella ripresa dai gol di La Mantia e Emmanuello. La squadra di casa sale a 12 punti, mentre il Novara resta fermo a quota 8.

Trascinato dal solito gol di Pazzini (doppietta) e dalle reti di Zaccagni e Bessa, il Verona espugna Ascoli 4-1 e approfitta del contemporaneo ko del Cittadella per volare in solitaria in testa alla classifica a quota 20 punti con due lunghezze di vantaggio sulla squadra di Venturato, che perde la seconda partita in fila cadendo 2-0 al Curi contro il Perugia (quarta vittoria consecutiva per gli umbri che salgono al quarto posto con 15 punti).

Al terzo posto, a quota 16 punti, c'è il Carpi, che vince 2-0 in casa contro il Latina grazie alla doppietta di Di Gaudio e supera in classifica il Benevento, che sul campo dell'Entella va in vantaggio di due reti con la doppietta di Ceravolo ma poi si fa rimontare dai liguri, che si impongono 3-2 e salgono a 15 punti in compagnia del Perugia.

Nelle zone basse della classifica vittoria importantissima per l'Avellino, che batte 1-0 lo Spezia (in rete D'Angelo) e si porta a quota 9 punti in compagnia del Vicenza, che espugna il campo del Pisa di Gattuso (al secondo ko casalingo consecutivo) e trova punti che sono ossigeno puro. Chiude il quadro del pomeriggio il pareggio per 1-1 del Rigamonti tra Brescia e Salernitana.

L'anticipo

Non riesce proprio a vincere in questo inizio di stagione il Cesena, che nell'anticipo del venerdì sera della nona giornata di Serie B viene beffato in pieno recupero dalla Spal, che strappa un punto importantissimo. Al Manuzzi primo tempo deludente dei padroni di casa, che rischiano di andare sotto in due occasioni (un palo e una traversa per la Spal), ma vanno al riposo sullo 0-0. Nella ripresa i bianconeri sono più propositivi e a un quarto d'ora dal termine la gara si accende: prima Cinelli segna l'1-0 che fa sognare Cesena poi, a tempo quasi scaduto e con i suoi in 10, la rete di testa di Cremonesi che regala il pari alla squadra di Ferrara. Il Cesena centra il quarto pareggio di fila e si porta a 9 punti, la Spal sale a quota 12.