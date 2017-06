Serie B: il Verona perde in casa, la Spal aggancia il Frosinone

La serie B ha due prime della classe dopo 34 giornate: dopo il pari del Frosinone nell'anticipo contro l'Avellino, il Verona fallisce l'aggancio in vetta ma non la Spal. I gialloblù perdono in casa contro lo Spezia per il calcio di rigore del diablo Granoche mentre i ferraresi - in casa contro il Novara - non falliscono l'appuntamento con la vittoria (apre Antenucci su rigore, raddoppia Schiavone nel finale) e salgono a 61 punti.



Il Benevento scavalca il Perugia, il 2-1 alla Ternana (doppietta di Ceravolo) consente ai ragazzi di Baroni di salire al quarto posto visto il 2-2 degli umbri contro il Pisa di Gattuso che, con il contemporaneo 2-0 del Bari contro il Latina, si schioda dall'ultimo posto. Il Cittadella non va oltre lo 0-0 a Salerno (stesso risultato di Carpi-Pro Vercelli), bene l'Entella che batte 2-1 l'Ascoli e si avvicina proprio ai veneti.



Pareggio tra Cesena e Brescia (1-1 firmato Schiavone-Racine) mentre fondamentale la vittoria del Trapani a Vicenza: la rete di Casasola al 61' permette a Calori di scavalcare proprio Bisoli in classifica.