Serie B: il Verona frena a Pisa. Vincono Carpi ed Entella

NeIl'11.a giornata di Serie B il Pisa di Gennaro Gattuso ferma 0-0 il Verona. La squadra di Pecchia mantiene comunque il comando della classifica con 5 punti di vantaggio sulle seconde. Inseguono i veneti l'Entella, che si impone 1-0 sul campo del Cesena, il Carpi (2-0 al Perugia) e il Cittadella, bloccato nell'anticipo dallo Spezia.



Il Frosinone è al quinto posto in classifica grazie al successo interno per 2-1 sulla Spal. Il Brescia di Brocchi batte con lo stesso punteggio il Vicenza e risale in classifica. Può finalmente esultare il Trapani di Cosmi: i siciliani hanno la meglio per 1-0 sul Benevento. Festa anche per Avellino (1-0 sulla Ternana) e Novara (1-0 al Bari) mentre terminano in parità Pro Vercelli-Latina (1-1) e Ascoli-Salernitana (0-0).