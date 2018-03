Serie B, il Pescara ha esonerato Zeman

"La Delfino Pescara 1936 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra Zdenek Zeman ed il suo staff tecnico. Ringraziandoli per la professionalità profusa in questi mesi la Società augura al tecnico e ai suoi collaboratori le migliori fortune professionali".

Con questa nota sul proprio sito ufficiale il Pescara comunica la fine del rapporto lavorativo con il tecnico boemo, che paga la sconfitta di ieri col Cittadella e più in generale i dieci ko subiti quest'anno. Per il successore del boemo al momento sembra che si vada verso la soluzione interna: il nome è quello di Massimo Epifani, pescarese doc, ex giocatore dei biancoazzurri e attuale allenatore della Primavera.