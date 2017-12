Serie B, il Parma frena con la Ternana: 1-1

Negli anticipi della 18.a giornata di Serie B frenano Parma e Cremonese, bene Cesena e Spezia. I Ducali non vanno oltre l'1-1 sul campo della Ternana e allungano in testa alla classifica solo di una lunghezza su Bari e Palermo che domenica alle 17:30 si sfideranno al San Nicola. Al Liberati la squadra di D'Aversa passa in vantaggio al 21' con Di Gaudio, grazie ad un destro a giro dal vertice sinistro dell'area di rigore. Nella ripresa i gialloblù creano occasioni per il raddoppio ma al 73' vengono raggiunti: cross di Tiscione, entrato poco prima per Vitiello e conclusione vincente di Tremolada di prima intenzione. Per gli umbri è il settimo pareggio consecutivo.



Termina con lo stesso punteggio la sfida tra Novara e Cremonese. I grigiorossi sbloccano il match al 42': Scappini sfrutta il cross di Croce e insacca di testa. In pieno recupero, al 94', la beffa per l'undici di Tesser: un traversone basso dì Chaja viene deviato nella propria rete da un maldestro intervento di Claiton. Il Pescara, invece, va due volte in vantaggio a Cesena ma poi viene rimontato dai bianconeri che agganciano Zeman in classifica. Apre Benali, risponde Jallow, nuovo allungo abruzzese con Pettinari ma c'è il 2-2 di Moncini che poi mette la freccia e, con Donkor, sigla il 4-2 definitivo per i padroni di casa. Secondo quanto filtra da Pescara, Zeman non è a rischio.



Nell'ultima sfida di giornata, lo Spezia supera di misura in casa il Foggia: decide una rete di Gilardino alla mezz'ora.