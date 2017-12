Serie B: il Palermo solo in testa, cadono Parma e Venezia

Qualche problema fuori dal campo, la vetta della serie B dopo sedici giornate di campionato: il Palermo si tappa le orecchie, vince ad Avellino e conquista il primo posto solitario grazie anche alla sconfitte del Parma e in attesa di Bari-Foggia di domani. I rosanero passano con l'autogol di Molina, rimangono in dieci per l'espulsione di Cionek ma raddoppiano con l'azione personale di Coronado e trovano il tris con il decimo gol in campionato di Nestorovski che rende inutile la rete campana di Asencio.



Il derby emiliano va al Carpi che sfrutta l'uno-due Pasciuti-Verna nei primi dieci minuti e resiste al ritorno del Parma: la rete di Insigne fissa il definitivo 2-1. Anche il Venezia finisce ko, ed è la seconda di fila, al Penzo arriva il tris del Novara che sale a metà classifica. Poker dello Spezia che vede la zona playoff, si lecca le ferite il Pescara di Zeman inchiodato al diciassettesimo posto.



Quarto pari consecutivo per l'Entella, 1-1 per la Pro Vercelli. Nessun gol tra Ascoli e Cremonese, il Cittadella batte 2-1 la Salernitana.