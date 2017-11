Serie B, il Palermo espugna Cremona e vola in testa: impresa Parma

La gioia per il primato in classifica dura poco più di un paio d'ore per il Venezia di Pippo Inzaghi, che dopo le gare del pomeriggio viene nuovamente scavalcato in vetta dal Palermo. I rosanero passano 2-1 in rimonta con grande sofferenza nel finale sul campo della Cremonese grazie alle reti di Rispoli e Chochev e salgono a quota 25 mettendosi dietro di una lunghezza il Frosinone (1-1 sul campo dello Spezia nell'anticipo) e lo stesso Venezia, che nel lunch match piega il Perugia 1-0 (gol di Garofalo in avvio) e inguaia la formazione umbra, ora al terzultimo posto dopo un ottimo avvio di stagione.

Un punto dietro lagunari e ciociari c'è il Parma di Roberto D'Aversa, che dà una dimostrazione di forza al campionato espugnando 2-1 il campo del Cittadella (padroni di casa in 10 dal minuto 80) grazie alla doppietta dell'intramontabile Emanuele Calaiò. Con questo successo i gialloblu salgono a quota 23 superando Empoli (battuto ieri a Vercelli) e Cremonese, che vengono raggiunti a quota 21 dalla sempre più sorprendente Salernitana. La squadra di Bollini va sotto di due gol e di un uomo sul campo del Cesena (espulso Gatto al 68'), ma riesce comunque a portare a termine l'ennesima pazzesca rimonta di questo campionato e a chiudere sul 3-3 grazie alle reti di Bocalon e Ricci nel finale.

Nelle altre gare pareggio casalingo per 1-1 contro il Brescia del Carpi, che aggancia momentaneamente in classifica a quota 20 il Bari, impegnato nel posticipo del San Nicola contro il Pescara, e stesso risultato anche a Terni tra Novara e Ternana, che con questo punticino abbandona l'ultimo posto in classifica. Il fanalino di coda del campionato è infatti l'Ascoli, sconfitto a sorpresa in casa 2-0 dal Foggia, che grazie alle reti di Camporese e Chirico fa un bel passo in avanti e si toglie dalle zone calde della classifica.