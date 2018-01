Serie B: il Frosinone vola, l'Empoli non molla

La Serie B ha un nuovo padrone, il Frosinone. La squadra di Longo centra la terza vittoria consecutiva travolgendo 4-0 la Pro Vercelli al Matusa e prova ad andare in fuga in testa alla classifica, che comanda con un punto di vantaggio sul Palermo (impegnato alle 18 a La Spezia) e tre sull'Empoli, che al Castellani fatica oltre le attese per avere la meglio della Ternana (2-1).

Alle spalle del terzetto di testa vittorie fondamentali per Cremonese (1-0 al Parma nel finale) e Cittadella, che rimonta l'Ascoli sul suo campo e condanna Serse Cosmi alla prima sconfitta da quando siede sulla panchina dei bianconeri. A proposito di colpi esterni, il Pescara di Zeman espugna il campo del "suo" Foggia e conquista 3 punti importanti per restare attaccato al treno dei playoff.

Treno che rischia invece di perdere Pippo Inzaghi. Dopo un grande avvio di stagione il suo Venezia si è fermato e a Salerno non è bastato il grande cuore mostrato nella ripresa per strappare almeno un pari (3-2 per i padroni di casa): i lagunari non vincono da sette partite e vengono raggiunti a quota 29 proprio dai campani. Due lunghezze più indietro Novara e Perugia, che davanti al pubblico di casa hanno battuto rispettivamente Carpi (1-0) ed Entella (2-0).

Alle 18 in campo il Palermo per tornare in vetta, stasera tocca al Bari.