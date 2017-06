Serie B, il Frosinone cade a Bari e perde il primo posto: in vetta c'è la Spal

Cambio al vertice in Serie B. Nella 30.ma giornata del campionato cadetto il Frosinone perde a Bari e dice addio al primo posto in classifica. La squadra di Marino viene punita dal gol di Furlan al 61'. Ne approfitta la Spal: l'undici di Semplici supera 2-0 il Cesena e vola in vetta. I biancazzurri conquistano i tre punti grazie alle reti di Antenucci al 36' e Mora al 61' e chiudono la gara in 9 per le espulsioni dello stesso Mora (doppia ammonizione) e Costa. Rallenta invece il Benevento che non va oltre lo 0-0 interno con l'Entella.



Frena anche il Cittadella: la formazione veneta passa in vantaggio contro il Perugia con Litteri al 14' ma è raggiunta dal rigore di Di Carmine al 51'. Entra così in zona playoff lo Spezia che batte 2-1 l'Avellino. Ardemagni illude gli irpini al 17' prima della doppietta di Granoche al 25' e al 69'. Continua la crisi del Brescia, sconfitto 2-0 a Salerno. Coda al 56' e Donnarumma all'86' fanno sprofondare Brocchi. Nella gara delle 18 infine il Carpi passa 1-0 a Latina: Mbakogu al 71' regala il successo a Castori.