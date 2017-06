Serie B: il Frosinone aggancia il Verona, Perugia quinto. Frena la Spal

Nel posticipo della 15.a giornata di Serie B la Spal non va oltre l'1-1 sul campo del Trapani e manca l'aggancio al Benevento al quarto posto in classifica. Gli emiliani passano in vantaggio al 44' con Mirko Antenucci ma si fanno raggiungere da Petkovic, in gol su rigore al 51'. Nel finale espulso per doppia ammonizione Lazzari.

LE PARTITE DELLA DOMENICA

Il Frosinone non sbaglia, vince a Novara e approfitta dello stop del Verona per agganciarlo in vetta a quota 30 punti. La serie B ha quindi un doppio padrone dopo 15 giornate, merito della squadra di Marino che passa al 49' con Cocco e viene raggiunta al 70' da Sansone ma a dieci minuti dalla fine trova la forza di portare a casa i tre punti grazie alla rete di Ariaudo: al Silvio Piola finisce 1-2.



Nell'altra gara domenicale il Perugia scappa due volte e l'Ascoli lo riacciuffa: il Grifo va due volte in vantaggio al Del Duca, ma in entrambi i casi viene rimontato. Prima rete firmata dall'ex Guberti al 19', pareggio di Perez al 52', ospiti di nuovo avanti con Dezi al 76', ma Cacia al 79' sigla il definitivo 2-2. Umbri che con questo punto salgono al quinto posto dopo 15 giornate, bianconeri ancora in zona playout.

LE PARTITE DEL SABATO

Dopo l'anticipo stravinto dal Cittadella contro il Verona, la quindicesima giornata di Serie B continua con i match del sabato pomeriggio. Allo stadio Vigorito il Benevento stende 4-0 il Brescia e aggancia almeno momentaneamente il Frosinone al terzo posto. Le reti della squadra di Baroni portano la firma di Chibsah, Falco e Puscas, a cui va aggiunto l'autogol di Calabresi, mentre le Rondinelle chiudono la sfida in nove per le espulsioni di Sbrissa e Torregrossa. In chiave playoff, importanti anche le vittorie di Spezia e Bari: i liguri superano 1-0 il Cesena, grazie a un gol di Sciaudone, mentre la squadra di Colantuono batte 2-0 il Carpi con le reti di Basha e Fedele, con quest'ultimo che riscatta la clamorosa autorete nell'ultimo turno nel pareggio casalingo proprio con lo Spezia. Da sottolineare anche la sconfitta, a sorpresa, dell'Entella allo stadio Liberati: la Ternana vince 3-0, trascinata dall'uruguaiano Avenatti, autore di una doppietta. In gol anche il giovane Palombi, arrivato in prestito dalla Lazio.



La vittoria degli uomini di Benny Carbone conta molto nella lotta salvezza, che vede protagonista anche l'Avellino. Agli irpini basta la rete di D'Angelo, subentrato nella ripresa per Camara, per battere 1-0 il Pisa e superarlo in classifica. Per la squadra di Gattuso si tratta del terzo ko consecutivo. Allo stadio Piola la Pro Vercelli passa in vantaggio con Emmanuello sul Vicenza, ma viene raggiunto nel secondo tempo da Raicevic: l'incontro sull'1-1. Stesso risultato anche tra Latina e Salernitana, con il granata Coda che risponde all'82 alla rete nerazzurra realizzata da Scaglia.