Serie B: il Cittadella vola, tonfo Verona, derby al Frosinone

Continua il sogno del Cittadella, che sbanca Vercelli con un perentorio 5-1 e vola in testa alla classifica in solitaria e a punteggio pieno. Due lunghezze più indietro il Benevento di Marco Baroni, altra neopromossa, che batte 2-0 un deludente Verona e mantiene il punto di vantaggio sul Frosinone, vincente 2-1 nel derby contro il Latina (doppietta di Dionisi). A 5 punti c'è il Brescia, che soffre tantissimo in casa col Perugia e acciuffa il pari solo nel recupero. Poi un gruppo di squadre a 4 punti tra cui la Spal, che ad Ascoli accarezza il sogno vittoria ma poi viene rimontata da Cacia (1-1), il Novara, che trova i primi tre punti della stagione battendo 1-0 la Salernitana al Silvio Piola, e il Bari, che si fa fermare sullo 0-0 a Vicenza. Pareggio senza reti anche tra Avellino e Trapani mentre finisce 1-1 Ternana-Spezia. Completa il turno il posticipo del lunedì tra Entella e Pisa.