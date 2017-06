Serie B: il Cittadella vola a +5 sulle inseguitrici, risale il Verona

Continua la marcia del Cittadella. Nella quarta giornata di Serie B la formazione di Venturato batte 3-1 il Novara e mantiene il primato in classifica a punteggio pieno. Per i veneti a segno Strizzolo (doppietta) e Litteri. Di Mariano realizza la rete della bandiera per l'undici di Boscaglia. Alle spalle della capolista, a -5, risale il Verona che supera 3-1 l'Avellino al Bentegodi. A quota 7 punti anche il Benevento (1-1 a Latina), il Pisa di Gennaro Gattuso (1-0 sul Brescia dell'amico ed ex compagno di squadra Cristian Brocchi) oltre a Frosinone e Bari.



Avanza in classifica lo Spezia: i liguri hanno la meglio per 2-1 sulla Pro Vercelli. Terminano in parità Perugia-Ternana (1-1), Spal-Entella (2-2) e Trapani-Ascoli (1-1). Chiude il quarto turno Cesena-Salernitana, in programma lunedì sera alle 20.30.

AL CURI MUORE UNO SPETTATORE DURANTE PERUGIA-TERNANA

E' stata la morte di un tifoso per un malore, sulla gradinata dello stadio Curi, a provocare la sospensione momentanea del derby Perugia-Ternana, poi regolarmente concluso. Dopo che lo spettatore si è sentito male sono subito intervenuti il personale del 118 e altri soccorritori. A quel punto la partita è stata momentaneamente fermata per agevolare le operazioni. I tifosi della curva nord hanno cominciato a protestare e hanno tolto gli striscioni. E' quindi intervenuto il questore di Perugia, Carmelo Gugliotta, stabilendo che non c'erano motivi per interrompere definitivamente il gioco per motivi di ordine pubblico. I giocatori hanno 'accettato' e la partita si è conclusa sull'1-1.



"Quello che hanno fatto i giocatori è stato un gesto di civiltà. E' quello che ci serve in Italia": cosi il tecnico della Ternana, Benny Carbone, commentando il finale del derby giocato al Curi con il Perugia, caratterizzato da una sorta di "torello" fra i giocatori che hanno chiuso cosi la partita dopo lo stop per il malore che ha causato la morte di uno spettatore in gradinata. Ha parlato anche Massimiliano Santopadre, presidente del Perugia. "Non sto qua per parlare di calcio ma per dire quanto accaduto. Purtroppo una persona è deceduta allo stadio durante la gara. Per quanto può aiutare la mia presenza, faccio le condoglianze alla famiglia. Lo dico da presidente da parte di tutti". Sulla gara proseguita dopo l'interruzione, Santopadre ha detto che "non è facile prendere decisioni simili. I ragazzi in campo sono stati intelligenti".