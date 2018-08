Serie B, il Cittadella travolge il Crotone. Il Foggia batte 4-2 il Carpi

Nella prima giornata di Serie B, dopo gli anticipi di ieri e venerdì, sorridono Cittadella e Foggia. L'undici di Venturato si impone a sorpresa 3-0 contro il Crotone (tra le favorite per il ritorno in A) Scappini apre di testa al 4' (assist di Finotto), Schenetti al 50' raddoppia (preciso diagonale su servizio del solito Finotto) e all'89' Strizzolo chiude i conti dopo il palo di Benedetti.



I rossoneri superano invece 4-2 il Carpi. I Satanelli sbloccano la gara al 23' con Camporese (stacco aereo su punizione di Kragl) e nella ripresa si scatenano. Nel giro di 6' Loiacono (conclusione di sinistro) e Tonucci (tocco su corner di Kragl) indirizzano il match prima del poker di Cicirelli (pregevole destro) al 62'. Gli ospiti si svegliano tardi: Mokulu e Jelenic rendono meno amara la sconfitta.



Beffa per il Cosenza ad Ascoli. Maniero al 19' porta avanti i calabresi al termine di un'azione di Corsi sulla destra ma al 95' Brosco pareggia in mischia gelando Saracco. Termina 1-1 anche il derby veneto tra Verona e Padova. Almici sblocca al 23' su splendido calcio di punizione e illude gli scaligeri, raggiunti al 36' da Luca Ravanelli in acrobazia.