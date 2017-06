Serie B: il Cittadella torna a vincere, tris Verona, cade il Frosinone

Nel monday night che chiude il settimo turno della Serie B, il Pisa di Gennaro Gattuso, in doppia superiorità numerica dal 75' per le espulsioni di Mbaye e Sabbione, strappa un importante pareggio sul campo del Carpi (1-1 gol di Lasagna a metà primo tempo e di Eusepi nel finale) e si porta così a quota 12 in classifica, due lunghezze sopra la squadra di Castori.

Nel primo dei due posticipi domenicali il Cesena viene beffato in pieno recupero dal Latina, che trova il gol di un insperato 2-2 con Rolando e muove un po' la classifica agganciando Vicenza, Trapani e Novara all'ultimo posto a 5 punti. Nerazzurri in vantaggio in avvio di ripresa con Paponi, ma l'illusione dura solo fino al 14esimo, quando Ciano trova il gol del pari. Nella ripresa arriva anche la rete di Djuric, ma quando i bianconeri sembravano avere la vittoria in pugno, ecco la rete del definitivo 2-2. Nell'altra gara della domenica importante successo dello Spezia, che trascinato da una doppietta di Nenè, espugna il campo dell'Ascoli: i liguri sono ora a un solo punto dal Benevento terzo in classifica.

Dopo il pesante ko di settimana scorsa con il Brescia, torna a vincere il Cittadella, che passa 2-0 sul campo del Trapani di Serse Cosmi (Iori e Litteri) e dopo 7 giornate resta in solitaria in testa alla classifica a quota 18 punti con due lunghezze di vantaggio sul Verona, che regola la pratica Ternana già nel primo tempo (altra doppietta dal dischetto per Pazzini). Due gradini sotto le capoclassifica si trova il sorprendente Benevento di Marco Baroni, che supera 1-0 (Chibsah) il Novara davanti al pubblico amico e stacca il Pisa di Gattuso, impegnato a Carpi lunedì sera. Pesante ko casalingo per il Frosinone, che viene rimontato e superato in classifica dal Perugia, alla seconda vittoria consecutiva: al Matusa i ciociari passano in vantaggio con il solito Dionisi, ma poi si arrendono ai gol di Di Carmine e Dezi.

Nelle altre gare prima vittoria stagionale dell'Avellino che supera 3-2 la Pro Vercelli in casa grazie alla doppietta dell'ex giallorosso Verde e al decisivo gol di Ardemagni e abbandona l'ultimo posto in classifica. Resta invece fermo a quota 5 il Vicenza, che cade rovinosamente anche sul campo dell'Entella, alla terza vittoria stagionale. Chiude il quadro del sabato pomeriggio il successo per 3-2 della Spal sulla Salernitana, che si arrende solo all'ultimo minuto di una partita altamente spettacolare impreziosita dal gioiello al volo di Coda, uno dei gol più belli dell'intero campionato da inizio stagione.

Bari-Brescia 1-1

Termina con un giusto e divertente pareggio 1-1 l'anticipo tra Bari e Brescia. Nel primo tempo, molto vivace, Bari pericoloso con un paio di occasioni di De Luca e un palo di Fedel nel finale. Il Brescia invece si fa vedere con Morosini e Bonazzoli. Nella ripresa Brescia in vantaggio al 7' con Caracciolo che su lancio di Bubnjic colpisce di testa trovando la complicità di Ichazo che esce malissimo. Il Bari pareggia al 17' con una grande conclusione da fuori di Brienza.



Al 25' l'arbitro interrompe il gioco per due minuti e mezzo per consentire i soccorsi ad uno steward posizionato sotto la curva dei tifosi ospiti, colto da un malore. Momenti di apprensione per l'addetto alla sicurezza fino a quando non ha ripreso conoscenza ed è stato trasportato in ospedale