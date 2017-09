Serie B, Il Carpi frena: in testa ora ci sono anche Frosinone e Perugia

Il Carpi non è più in vetta da solo in Serie B. Nella quarta giornata del campionato cadetto la squadra di Calabro non va oltre l'1-1 a Cremona (Mbakogu replica a Brighenti) e viene raggiunta in testa a 10 punti da Frosinone e Perugia. I ciociari battono 3-2 il Bari al termine di un match rocambolesco (decisivo il gol di Sammarco al 71') mentre gli umbri travolgono 3-0 il Parma al Curi grazie a Kwang-Song Han e alla doppietta di Buonaiuto.



Si avvicina al primo posto l'Empoli che stende con lo spesso punteggio l'Ascoli: finiscono sul tabellino dei marcatori Antonio Donnarumma, Caputo e Ninkovic. Rallenta invece il Palermo: i rosanero pareggiano 1-1 a Foggia e devono ringraziare Murawski, in rete a 10' dal termine dopo il vantaggio di Nicastro. Risale il Novara, vittorioso per 1-0 sul Cittadella (Di Mariano rompe l'equilibrio allo scadere) e ora a quota 6 insieme a un gruppo di 5 squadre. A una lunghezza di distanza c'è il Pescara (2-2 a Salerno). Respira l'Entella (3-1 alla Ternana) mentre finisce 0-0 Brescia-Pro Vercelli.



QUI CRONACHE E TABELLINI DI TUTTE LE PARTITE