Serie B, il Benevento vola al secondo posto. Tonfo interno del Cittadella

Nella 26.ma giornata di Serie B il Benevento vince 1-0 sul campo della Pro Vercelli e vola momentaneamente al secondo posto in attesa delle gare di Frosinone (contro il Pisa) e Verona (contro la Spal). Al Silvio Piola decide la rete realizzata all'88' da Ceravolo. Cade invece il Cittadella, battuto in casa 3-1 dall'Avellino. Strizzolo porta in vantaggio i veneti al 12' ma nella ripresa gli irpini si scatenano con la doppietta di Ardemagni (53' e 86') e il sigillo finale di Eusepi (90'). Finisce senza reti il big match tra Perugia ed Entella. Frena anche lo Spezia che non va oltre il 2-2 con il Trapani fanalino di coda. I due gol di Granoche (1' e 10') illudono la squadra di Di Carlo prima dei gol di Casasola al 35' e Pagliarulo allo scadere.



Slagono in zona plyoff Bari e Carpi. L'undici di Colantuono ha la meglio per 3-1 sulla Ternana. I galletti vanno avanati con Brienza al 6', Di Noia pareggia al 45' e nel secondo tempo Galano (48') e Floro Flores regalano tre punti d'oro ai pugliesi. La compagine di Castori piega 2-1 il Brescia grazie a Lasagna (38') e Beretta (42'). Inutile la rete di Caracciolo al 48'. Infine terminano in parità, sul punteggio di 1-1, Salerniatana-Cesena e Vicenza-Ascoli.