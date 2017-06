Serie B, il Benevento batte il Carpi e sale in A

Dopo una stagione lunghissima iniziata il 27 agosto e conclusa a giugno, dopo 42 partite di campionato (chiuso al quinto posto), dopo altri cinque match dei playoff il Benevento può finalmente festeggiare la prima promozione in serie A della sua storia. Le "streghe" battono 1-0 il Carpi al Ciro Vigorito e vincono la finale playoff dopo lo 0-0 dell'andata di domenica scorsa.



Ai campani basta la rete di Puscas al 32' per fare festa: l'attaccante rumeno 21enne in prestito dall'Inter si fa trovare pronto sul primo palo per l'appuntamento con il cross da dentro l'area di Venuti. Una rete storica visto che consente al Benevento di salire nel massimo campionato italiano per la prima volta negli 88 anni di storia del club, a maggior ragione considerando il doppio salto: ad aprile di un anno fa, la squadra di Marco Baroni festeggiava il 3-0 sul Lecce e la promozione in serie B.

LA NUOVA SERIE A 2017/18

Atalanta, Benevento, Bologna, Cagliari, Chievo, Crotone, Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Roma, Sampdoria, Sassuolo. Spal, Torino, Udinese, Verona