Serie B, il Bari cade 1-0 ad Ascoli

Nell'anticipo della 33.a giornata di Serie B il Bari perde a sorpresa 1-0 ad Ascoli. Decide il match la rete messa a segno al 3' da Buzzegoli con un gran destro dal limite dell'area che ha sorpreso il portiere barese Micai.



La squadra di Grosso non ha saputo reagire nel resto della gara, non riuscendo a costruire azioni realmente pericolose. L'undici di Cosmi conquista così tre punti fondamentali per tornare a sperare nella salvezza (i marchigiani restano terzultimi a quota 33).



I Galletti vedono arrestarsi la loro corsa dopo 7 risultati utili consecutivi (4 vittorie e 3 pareggi): non perdevano dallo scorso 3 febbraio (3-1 a Venezia). I pugliesi, in attesa del resto del turno in programma domani sera, rimangono fermi al quarto posto a 50 punti.