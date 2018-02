Serie B: il Bari batte il Frosinone, l'Empoli ne approfitta

In attesa di Palermo, Cittadella e Parma in campo domani, piccolo scossone in vetta alla serie B. Il Bari, ora quinto, ritrova quella vittoria che mancava da metà dicembre, batte 1-0 il Frosinone con Kozak e consente all'Empoli, 2-1 (Krunic, Ninkovic, Ganz) sul campo dell'Ascoli, di agganciare la squadra di Longo in prima posizione.



Pareggi esterni per Cremonese e Venezia: la squadra di Tesser passa con Scappini a Carpi ma viene raggiunto da Melchiorri che ripaga Nicola dell'errore dal dischetto di Giorico nel primo tempo. I veneti segnano dopo due minuti con Pinato ma Granoche nella ripresa regala il definitivo 1-1 allo Spezia.



Sorride il Pescara, Brugman batte la Salernitana a dieci dalla fine. Avellino beffato nel recupero: Novellino fa la bocca ai tre punti con il rigore di Mortetti all'89' ma al 96' il colpo di testa di Cacia gela il Partenio. Pro Vercelli-Brescia senza reti, l'Entella passa sul campo della Ternana grazie alla rete nel finale di La Mantia.