Serie B, i playoff slittano: si parte il 3 giugno, finale sabato 16

I playoff di Serie B slittano: adesso è ufficiale. La Lega di B ha pubblicato sul proprio sito il nuovo programma della post-season, rinviata a causa del deferimento del Bari. I pugliesi rischiano una penalizzazione in classifica che potrebbe portare al sorpasso del Cittadella: il Tribunale federale si pronuncerà in primo grado il 25 maggio, la gara con i veneti era in programma il giorno dopo, ma siccome le parti possono ricorrere in appello, bisognerà attendere il giudizio definitivo. Le squadre avranno così 8 giorni in più per preparare la sfida: nel caso in cui il Bari dovesse essere penalizzato, giocherà comunque il playoff con il Cittadella, ma lo farà in trasferta e non più in casa. L'altra gara del primo turno sarà comunque Venezia-Perugia. La finale, inizialmente prevista per domenica 10 giugno, si giocherà sabato 16, in concomitanza con il Mondiale.



Ecco il programma dei playoff promozione



Turno preliminare (gara unica)

Domenica 3 giugno 2018 – ore 18.30 (6ª - 7ª)

Domenica 3 giugno 2018 – ore 21.00 (5ª – 8ª, Venezia-Perugia)



Semifinali (andata)

Mercoledì 6 giugno 2018 - ore 18.30 (6ª/7ª - 3ª Frosinone)

Mercoledì 6 giugno 2018 – ore 21.00 (5ª/8ª - 4ª Palermo)



Semifinali (ritorno)

Domenica 10 giugno 2018 - ore 18.30 (4ª Palermo - 5ª/8ª)

Domenica 10 giugno 2018 – ore 21.00 (3ª Frosinone - 6ª/7ª)



Finale

Mercoledì 13 giugno 2018 - ore 20.30 (andata)

Sabato 16 giugno 2018 - ore 20.30 (ritorno)