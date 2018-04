Serie B: Gnahore stende il Frosinone, Perugia vince ancora, poker Parma

Una vittoria dal sapore di Serie A. Il Palermo vince 1-0 al Renzo Barbera nel big match della giornata contro il Frosinone e torna a tre lunghezze dalla squadra di Moreno Longo, che ha giocato una gara in più. Partita bella ed equilibrata nel primo tempo, in cui i padroni di casa vanno vicini al vantaggio con Nestorovski (palo) e vengono salvati due volte da Pomini, a inizio ripresa arriva il gol partita di Gnahore. Il Frosinone ci prova fino all'ultimo dei sei minuti di recupero concessi, ma alla fine è festa rosanero e la classifica in testa si accorcia ancora: l'Empoli è a meno due da Ciofani e compagni ma con due partite giocate in meno.

C'è anche il tocco del genio Alino per completare la festa: Diamanti segna su rigore il suo primo gol stagionale e il Perugia batte 2-0 il Foggia nella trentesima giornata di Serie B conquistando il quarto successo consecutivo che tiene gli umbri in zona playoff, all'ottavo posto in classifica. Una vittoria fondamentale che consente a Cerri e compagni di andare a +3 sulla Cremonese, che ha anche una partita in più, e di restare nella scia del Parma.



L'altro exploit della giornata è proprio dei gialloblù che superano il Pescara 4-1: l'esonero di Zeman, evidentemente, non ha dato alcuna scossa agli abruzzesi, quasi subito puniti da Calaiò, e poi travolti dalle reti di Ceravolo (entrato da un minuto), Gagliolo e Scavone nella ripresa. Beffato nel finale, invece, il Bari, che come il Perugia era reduce da tre vittorie di fila: manca la quarta per un soffio, facendosi raggiungere dalla Pro Vercelli al 92' dopo aver ribaltato il risultato con Kozak (gol da annullare) e Brienza. I pugliesi vengono così scavalcati in classifica dal Venezia di Pippo Inzaghi, che ha battuto 1-0 l'Ascoli con una rete di Geijo.



Si ferma il Cittadella, che ottiene però un buon punto a Cremona: di Iori il gol dell'1-1 dopo il rigore realizzato da Juanito Gomez nel primo tempo. Due pari nelle altre due gare della giornata: nessun gol in Cesena-Carpi, finisce 1-1 tra Spezia e Ternana.