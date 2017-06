Serie B, gioia Cesena. Djuric piega il Carpi

Nell'anticipo della 3.a giornata di Serie B il Cesena batte 1-0 il Carpi e conquista la prima vittoria stagionale. A decidere la sfida del Dino Manuzzi è la rete di Djuric all'84' con una grande girata di destro al volo su assist di Cinelli. Grazie a questa vittoria i romagnoli salgono a quota 4 con una partita in meno raggiungendo in classifica proprio la squadra di Castori. Per il tecnico ritorno amaro nella 'sua' Cesena.