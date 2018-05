Serie B: Gilardino lascia lo Spezia

Alberto Gilardino lascia lo Spezia dopo solo pochi mesi (a ottobre aveva firmato un biennale con possibilità di rescissione). Sul calciatore hanno pesato anche le contestazioni con insulti e fischi nei suoi confronti per il rigore fallito contro il Parma: la parte di tifoseria che lo ha contestato lo accuserebbe di aver tirato fuori il penalty di proposito per favorire la sua ex squadra, ipotesi adombrata anche a Frosinone.



Il bomber, 16 presenze e 6 gol con lo Spezia, respinge ovviamente le illazioni e pure questa situazione lo ha aiutato nella riflessione che stava già facendo visto che, in caso di addio del tecnico Fabio Gallo, avrebbe comunque pensato di andarsene. Secondo altre voci che trapelano in società a pesare sarebbe stata anche la non sempre buona forma fisica che ne ha condizionato il rendimento



"Nella mia carriera ho sempre accolto tutte le sfide che si presentavano e sono felice di aver accettato questa ulteriore esperienza in serie B che ho portato a termine sempre con professionalità e voglia di fare bene" annuncia il 'Gila'. "Ora con calma e con la mia famiglia - prosegue la punta - valuterò cosa fare nell'immediato futuro. Ci tenevo a ringraziare di cuore il presidente onorario Gabriele Volpi e tutto lo Spezia Calcio per questa splendida esperienza che oggi termina. Sono stati mesi intensi e stimolanti. Ho trovato uno staff sempre disponibile e compagni di squadra fantastici. Un grazie anche alla gente della Spezia e ai suoi tifosi. Un grosso in bocca al lupo a tutti voi".