Serie B, Gattuso ferma la Spal: manita Perugia ad Avellino

Una neopromossa in testa alla classifica di Serie B. Nel pomeriggio della 28.ma giornata la Spal pareggia 1-1 in casa contro il Pisa di Gennaro Gattuso (vantaggio del solito Antenucci e pareggio su rigore di Mannini) e aggancia in vetta il Frosinone, impegnato nel Monday Night con il Cittadella.

Alle spalle della coppia di testa sale prepotentemente il Perugia, che dopo aver fermato il Frosinone nell'infrasettimanale rifila ben 5 gol all'Avellino a domicilio (grande protagonista Di Carmine autore di una tripletta) e aggancia in classifica il Bari, caduto 2-0 sul campo dell'Entella dopo 6 risultati utili consecutivi. A 43 punti insieme a umbri e pugliesi anche il Novara, che espugna 2-1 il campo dell'Ascoli, successo importante in chiave playoff anche per il Carpi, vittorioso 1-0 sullo Spezia grazie al gol in apertura di Di Gaudio.

In coda la Ternana si fa battere in casa in rimonta 2-1 dalla Pro Vercelli e resta da sola sul fondo della classifica, mentre finisce 1-1 lo "spareggio" salvezza tra Trapani e Latina. Chiude il quadro il pareggio, sempre per 1-1, tra Cesena e Vicenza.