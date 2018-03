Serie B: Frosinone solo in vetta, Cittadella sogna

Il pomeriggio della 29esima giornata di Serie B lascia in eredità una classifica tutt'altro che definitiva, il calendario ha in programma tre gare tra domenica e lunedì ed altre tre sono state rinviate a causa del maltempo. Chi è sceso in campo è stato il Frosinone, che in attesa del match dell'Empoli sul campo del Foggia di lunedì sera torna da solo in testa alla classifica grazie al successo casalingo firmato Citro sul Novara. Al Benito Stirpe i ciociari si riscattano dopo il ko di settimana scorsa contro il Perugia e vincono con merito (anche se solo per 1-0 perché Ciofani nella ripresa si fa parare un rigore) lasciando l'Empoli a -2.

Alle spalle della coppia di testa c'è adesso il Cittadella, che approfitta del rinvio di Parma-Palermo per superare i rosanero in classifica e ora può legittimamente sognare la Serie A. La squadra di Roberto Venturato supera 2-0 il Pescara (Iori e Kouame) davanti al pubblico di casa e aspetta ora i risultati di Bari e Venezia, che inseguono da vicino. Perde terreno rispetto alla zona playoff invece la Cremonese, che cade a sorpresa 2-1 sul campo del fanalino di coda Ternana (gli umbri venivano da 5 ko consecutivi) ed ora al nono posto.

Nelle parti basse della classifica, come detto, successo importantissimo per la Ternana, che accorcia sull'Ascoli di Serse Cosmi, clamorosamente travolto 3-1 in casa da una Salernitana che non vinceva in trasferta da inizio dicembre. Vittoria esterna importantissima anche per il Cesena, che scala 4 posizioni di classifica in un colpo solo grazie al blitz sul campo dello Spezia (1-2).