Serie B, Frosinone salvo al 91', la Spal cade ad Avellino

È un pareggio che vale come una vittoria: il Frosinone si salva al 91' a Cesena grazie a un gol di Mokulu e allunga, seppur di poco, in testa alla classifica di Serie B grazie allo stop della Spal ad Avellino. I punti di vantaggio dei ciociari salgono a 2, mentre il Verona, oggi spettatore interessato, avrà la possibilità di agganciare i ferraresi al secondo posto.



AVELLINO-SPAL 1-0 - L'ampio turnover a cui fanno ricorso Novellino e Semplici dà ragione al tecnico avellinese che cambia molte pedine in difesa e schiera dal primo minuto Eusepi alle spalle di Ardemagni. Semplici rinuncia alla collaudata coppia d'attacco Floccari-Antenucci che ricomporrà a metà ripresa quando pero sarà troppo tardi. Al 4' della ripresa il gol partita: lancio di Migliorini per Eusepi che batte Meret in uscita con un colpo sotto. Floccari, che al quarto d'ora rileva Zigoni, conferisce pericolisità alla manovra offensiva della Spal e tre minuti dopo il suo ingresso, lamenta una trattenuta in area da parte di Migliorini ma il direttore di gara, Abbattista della sezione di Molfetta, fa proseguire tra le veementi proteste.



CESENA-FROSINONE 1-1 - Il Frosinone agguanta il pari in pieno recupero e guadagna un punto sulla Spal sconfitta nell'anticipo delle 19 ad Avellino. Il gol di Mokulu arriva proprio sui titoli di coda ma nell'episodio ha grosse responsabilità il portiere romagnolo Agliardi. Parte subito forte il Cesena che prova a mettere alle corde la prima della classe e al 10' un contatto in area tra Cocco e Terranova scatena le proteste dei padroni di casa che volevano il rigore. Il gol è nell'aria e arriva al 20' dopo un prolungato fraseggio a centrocampo e improvvisa accelerazione che mette in condizione Garritano di servire Cocco che da due passi fulmina Bardi. Nella ripresa il Frosinone prova a stringere i tempi, ma pericoli dalle parte di Agliardi non ce ne sono fino al concitato finale: all'87' un tiro di Mokulu colpisce il braccio di Laribi in area romagnola, veementi le proteste dei laziali mentre per l'arbitro Rosè tutto regolare. Nel primo dei quattro minuti di recupero il gol di Mokulu lesto a depositare in rete un cross dalla destra sul quale Agliardi esce completamente a vuoto.