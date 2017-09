Serie B: Frosinone in vetta, Empoli secondo

Doppio colpo Frosinone: i ciociari vincono al 95' in trasferta ad Ascoli con il gol di Terranova e si prendono la vetta solitaria di serie B dopo la quinta giornata. Colpa anche di Perugia e Carpi, entrambe sconfitte: gli umbri perdono a Palermo subendo il rigore di Nestorovski, primo stop anche per i modenesi che vengono rimontati in casa dal Foggia fino al 3-1 finale.



Importante anche la vittoria dell'Empoli a Parma, il 2-1 consente ai toscani di andare secondi in classifica. Poker del Cittadella sul Cesena, vince anche il Bari di misura sulla Cremonese. Il Pescara di Zeman va sul 2-0 ma si fa raggiungere sul 2-2 finale dall'Entella, pari (ma per 1-1) anche in Pro Vercelli-Salernitana.



Ternana-Brescia sospesa al ventesimo minuto per la forte pioggia scesa su Terni. Intorno alle 21:10 l'arbitro Martinelli ha fatto un nuovo tentativo ma ha constatato l'impraticabilità del campo rinviando il match a data da destinarsi.