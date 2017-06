Serie B, Frosinone, festa doppia: vittoria sulla Spal e sorpasso in vetta

Cambio in testa alla classifica di Serie B. Nella 32.ma giornata il Frosinone passa 2-0 sul campo della Spal e la supera in vetta alla graduatoria. Decidono i gol realizzati da Ciofani al 53' e da Ariaudo al 63'. La formazione di Semplici, che era imbattuta da 11 turni, può consolarsi almeno in parte perché perde il primato ma non il secondo posto. Il Verona non approfitta infatti dellos contro al vertice per guadagnare terreno: al Bentegodi contro il Pisa arriva il terzo pareggio consecutivo. Siligardi illude i padroni di casa al 24' prima della rete dell'1-1 siglata da Tabanelli a 7' dal termine. Rallenta anche il Perugia (0-0 con il Carpi).



In chiave palyoff l'unico successo è dunque dell'Entella. I liguri battono 2-1 il Cesena, passato in vantaggio al 2' con Crimi. Caputo su rigore al 35' e Catellani al 78' ribaltano il risultato. Bari e Novara non si fanno male, il posticipo finisce 0-0 e lascia le due squadre in zona playoff. Sale la Salernitana: il 2-0 all'Ascoli grazie ai gol di Sprocati e Bernardini proietta i granata a -4 dalle posizioni playoff.



Nelle zone basse della classifica netto 4-1 della Ternana ai danni dell'Avellino. Vanno a segno Avenatti (rigore), Palombi, Meccariello e Falletti. Di Ardemagni la rete della bandiera per i Lupi. Terminano in parità Vicenza-Brescia (1-1, reti di Blanchard e Pucino) e Latina-Pro Vercelli (0-0).