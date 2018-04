Serie B, Frosinone-Empoli 2-4, colpaccio per la A

Ha dimostrato di essere nettamente superiore in tutto il girone di ritorno, lo ha confermato nella partita sulla carta più complicata, in trasferta contro la seconda in classifica: l'Empoli compie l'impresa a Frosinone, va sotto due volte, ribalta il risultato e vincendo 4-2 si invola verso la promozione in Serie A. Sabato battendo il Novara in casa potrà festeggiare il salto di categoria con quattro turni di anticipo senza aspettare i risultati delle rivali.



Il Frosinone si è illuso, in una gara forse specchio del suo campionato: partenza a razzo, frenata pericolosa, poi crollo. Ciano ha sbloccato il risultato dopo appena un minuto e, dopo il pari di Krunic a inizio ripresa, ha riportato avanti i ciociari mandando in delirio i propri tifosi che speravano di scavalcare di nuovo Parma e Palermo e invece si ritrovano quarti in classifica. Colpa della rimonta dell'Empoli che pareggia con Di Lorenzo, sorpassa con Caputo e chiude i giochi con Lollo al 91'. Così a +13 sulle seconde può già mettere lo champagne in frigo.