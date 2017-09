Serie B: Frosinone, Carpi, Parma e Perugia in testa

Dopo il pareggio del Palermo sul campo del Brescia (0-0) nell'anticipo del sabato e dopo il successo per 3-2 dell'Empoli (doppietta di Caputo) sul Bari nell'anticipo delle 18 che mandano le due neo-retrocesse a quota 4 punti in classifica, in serata si è conclusa la seconda giornata di Serie B.

In testa a punteggio pieno c'è il Frosinone, che sul campo di Avellino stende il Cittadella 2-1 trascinato dalle reti di Ciofani e Crivello (di Litteri il gol ospite) nel primo tempo e poi amministra il vantaggio non senza soffrire fino al triplice fischio. A 6 punti coi ciociari anche il Carpi, che dopo aver battuto il Novara vince ancora 1-0 sul campo dello Spezia grazie al gol da tre punti di Mbakogu al ventesimo.

In testa insieme alle 'grandi' ci sono due sorprese: il Perugia di Federico Giunti, che si conferma la squadra più in forma del campionato travolgendo 4-2 il Pescara al Curi (doppietta di Di Carmine e quarto gol in due partite del nordcoreano Han), e il neopromosso Parma, che dopo aver piegato la Cremonese al Tardini sbanca Novara 1-0 grazie al gol di Barilla.

A proposito di Cremonese, prima vittoria in campionato per la squadra di Attilio Tesser, che piega 3-1 l'Avellino davanti al pubblico di casa sfruttando le incertezze della difesa irpina. Prima vittoria stagionale anche per l'Ascoli, contro la Pro Vercelli decide la rete di Rosseti su rigore.

Non riesce a vincere e neanche a segnare un gol invece il Venezia di Pippo Inzaghi, che fa 0-0 anche alla seconda gara sul campo del Cesena. Pareggio e primo punto in Serie B anche per il Foggia, che si rimontare sull'1-1 in casa dall'Entella. Domani sera Salernitana-Ternana chiude il quadro.