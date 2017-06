Serie B, Frosinone beffato al 95', Gattuso sconfitto, Bari nei guai

La storia della 35ª giornata di Serie B cambia al 95' di Ascoli-Frosinone, quando il gol di Favilli in pieno recupero regala ai marchigiani l'1-1 e spegne i sogni di fuga dei ciociari. La capolista si ferma ancora, dunque, e lo fa per la terza volta consecutiva dopo i pari con Avellino e Cesena: Dionisi l'aveva illusa al 78', poi la squadra di Marino non ha saputo gestire il vantaggio.



In chiave playoff i risultati più importanti del sabato pomeriggio sono la vittoria del Cittadella nello scontro diretto con il Benevento e quello dello Spezia sul Bari. I veneti vincono 1-0 grazie al gol di Iori al 9' e raggiungono i sanniti, in dieci dall'80' per l'espulsione di Ciciretti, al 4° posto; i pugliesi, battuti in Liguria da un gol di Granoche e anche loro in inferiorità numerica per oltre mezzora per il rosso a Capradossi, vengono scavalcati proprio dallo Spezia e ora sono ottavi insieme all'Entella, stesa a sua volta dalla Pro Vercelli.



Nelle zone calde continua il miracolo Trapani che batte 3-0 il Perugia e conquista la settima vittoria in 14 gare del 2017: nei primi 4 mesi ne aveva ottenuta appena una. Nei guai, invece, il Pisa di Gattuso, battuto 1-0 in casa dal Cesena, mentre il Vicenza sbanca Latina (1-0, decide De Luca) e prova a tirarsi fuori almeno dalle ultime tre posizioni. Vittorie di misura (1-0) per Avellino e Ternana rispettivamente contro Carpi e Salernitana.