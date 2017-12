Serie B, Frosinone al comando, Cittadella beffato al 94'

I risultati del sabato pomeriggio in Serie B regalano una prospettiva affascinante: se Bari-Palermo dovesse finire con un pareggio, dopo 18 giornate ci sarebbero 4 squadre in testa alla classifica a pari merito, a quota 30 punti. Più un'altra a 29, una a 28 e due a 27. Al momento, in vetta alla classifica, sono "solo" in due: ad agganciare il Parma, infatti, ci ha pensato il Frosinone che ha sfruttato al meglio il fattore campo battendo 2-0 il Brescia con i gol di Citro e Dionisi.



Al comando poteva esserci anche il Cittadella, che invece ha subito una beffa clamorosa dall'Avellino: avanti 2-1 grazie a un rigore di Iori dopo aver già fallito altre occasioni, i veneti hanno sbagliato un altro penalty al 92' con Litteri e si sono fatti raggiungere al 94' da Laverone che aveva già realizzato il gol del temporaneo 1-1.



Bene l'Empoli, invece, che grazie a un altro rigore, quello di Donnarumma, ha regolato 1-0 il Carpi portandosi a -1 dalla vetta. Tutti pareggi nelle altre gare: il Perugia impone l'1-1 alla Salernitana con una rete di Bonaiuto al 92'. il Venezia viene frenato dalla Pro Vercelli, l'Entella pesca un punto ad Ascoli col gol di Aramu al 90'.