Serie B, Frosinone a un passo dalla Serie A, retrocedono in due

L'unico verdetto arriva in basso: Pro Vercelli e Ternana retrocedono in Serie C. Per la promozione diretta della squadra che farà compagnia all'Empoli bisognerà aspettare l'ultimo turno, ma a questo punto tutto lascia pensare che sarà il Frosinone. I ciociari piegano l'Entella con il gol di Dionisi al 45' dopo che lo stesso attaccante, poco prima, aveva fallito un calcio di rigore: così consolidano il secondo posto e sabato prossimo basterà battere il Foggia ormai fuori dai giochi playoff per festeggiare il ritorno in Serie A.



Il Parma tiene il passo del Frosinone e resta a -2 grazie al successo nello scontro diretto col Bari firmato Gagliolo: magari non servirà a conquistare subito la Serie A, ma intanto consente di scavalcare il Palermo al terzo posto ed è già tanto partire ai playoff con questo vantaggio. I rosanero danno una grossa delusione ai propri tifosi facendosi fermare sullo 0-0 dal Cesena in casa: Coronado sbaglia un rigore nel primo tempo ed è l'errore che taglia le gambe.



Il Venezia di Inzaghi crolla a Cremona (5-1) dopo 5 vittorie di fila e dice addio alla Serie A diretta (come il Baru). Al Perugia basta l'1-1 col Novara per mettersi al riparo da sorprese e conquistare la certezza aritmetica di partecipare ai playoff: il Foggia vince 1-0 con la Salernitana grazie al gol di Mazzeo, ma è a -3 con gli scontri diretti a sfavore. In coda, come detto, arrivano i primi due verdetti: la Pro Vercelli batte la Ternana, abbandona l'ultimo posto, ma il successo dell'Ascoli a Pescara rende impossibile evitare di chiudere negli ultimi tre posti, così i piemontesi vanno giù insieme agli umbri. Può ancora farcela l'Entella: si salverà se sbancherà Novara all'ultima giornata.