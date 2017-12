Serie B, Foggia-Venezia 2-2: Inzaghi raggiunto al 95'

Nell'anticipo della 19.a giornata di Serie B il Foggia riesce ad acciuffare al 95' il pareggio (2-2) insperato contro un Venezia ben organizzato che aveva mostrato per quasi tutta la partita di poter sovrastare e controllare facilmente gli avversari rossoneri. Il match poteva finire tranquillamente con tre o quattro gol di vantaggio per gli uomini di Pippo Inzaghi, ma alla fine ha fatto la differenza la forza della disperazione dei rossoneri, molto confusionari ma comunque volitivi.



Al quarto il Venezia va già in gol con Zigoni su passaggio preciso di Falzerano. Sembra continuare la maledizione dello Zaccheria dove il Foggia è riuscito a vincere una sola volta. Al 18' ancora gli ospiti pericolosi con Falzerano incontenibile, che sfiora con un diagonale il gol del 2-0. E' nuovamente il Venezia a rendersi pericoloso con Marsura che al 33' manda fuori di poco un invito del solito Falzerano. L'unico tiro insidioso della squadra di Stroppa porta la firma di Chiricò al 39'.



Il secondo tempo vede gli uomini di Inzaghi sfiorare in un paio di occasioni il secondo gol, che arriva al nono con un tiro di Zigoni dopo uno scambio con Pinato. Al 43' dopo l'ennesimo pericolo scampato e con una contestazione dei tifosi sempre crescente, il Foggia finalmente va in gol con Beretta su passaggio di Chiricò. L'arbitro assegna cinque minuti di recupero, nel corso dei quali i satanelli buttano in campo tutta la loro determinazione e al 95' pareggiano grazie a Deli che raccoglie un passaggio di Loiacono e insacca.



TENSIONE IN TRIBUNA: I DUE PRESIDENTI VENGONO ALLE MANI

L'incredibile finale ha scatenato la bagarre in tribuna. Al termine della partita i presidenti Franco Sannella e Joe Tacopina sono infatti venuti alle mani: tra i due sarebbero volati anche pugni.