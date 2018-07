Serie B, Foggia penalizzato di 15 punti

Sarà una scalata quasi impossibile, con un miracolo sportivo in stile Reggina di Mazzarri. Il Foggia partirà con 15 punti di penalizzazione nella prossima stagione in Serie B: riuscire a salvarsi sarà difficilissimo con un handicap così pesante, al netto di ricorsi che molto probabilmente ci saranno. Ad infliggere una sanzione così pensate ai pugliesi è stato il Tribunale Federale Nazionale.



La società era stata deferita lo scorso 15 maggio insieme a 37 soggetti tra dirigenti, calciatori e tecnici "per avere reimpiegato nell’attività gestionale e sportiva nel corso delle stagioni sportive 2015-2016 e 2016-2017 un importo monetario molto ingente, sia a mezzo di bonifici, sia a mezzo di denaro contante, proventi di attività illecite di evasione e/o elusione fiscale, alcune delle quali integranti anche reato". Tra i vari tesserati squalificati, figura anche Roberto De Zerbi, attuale tecnico del Sassuolo e all’epoca dei fatti tecnico del Foggia, che fu pagato in nero e ha ricevuto uno stop di 3 mesi.



Nei giorni scorsi il Foggia aveva annunciato il nome del nuovo allenatore: sarà Gianluca Grassadonia a dover compiere il miracolo sportivo con l'aiuto del d.s. Nember che dvrò costruirgli la squadra.