Serie B, festa rimandata per la Spal: solo 0-0 con la Pro Vercelli

Soltanto tre punti da conquistare, contro la Pro Vercelli che non ha più molto da chiedere a questo campionato di Serie B e per giunta davanti al pubblico di casa pronto per una grande festa: sembrava il pomeriggio perfetto per la festa promozione della Spal e invece alla squadra di Leonardo Semplici è venuto il braccino. Ancora uno 0-0 dopo quello di Spezia della settimana scorsa, un punticino conquistato ma Verona e Frosinone che si avvicinano e sabato prossimo c'è la trasferta sul campo della Ternana alla disperata ricerca di punti salvezza.

Al Paolo Mazza di Ferrara la Spal fallisce il match point Serie A facendosi fermare dalla squadra di Moreno Longo, da un palo (su tiro di Antenucci) e da un gol di Zigoni annullato per un fuorigioco molto dubbio, ma con ogni probabilità rimanda soltanto la grande festa per la storica promozione nella massima serie (solo due anni fa i biancoazzurri erano in Lega Pro), favorita anche dal pareggio casalingo del Perugia nell'anticipo del venerdì sera, che tiene gli umbri a 10 punti di distanza dal terzo posto del Frosinone.