Serie B, Favilli lancia l'Ascoli: Entella battuto 2-1

L'Ascoli ha battuto 2-1 l'Entella nel recupero della tredicesima giornata del campionato di serie B, partita in programma il 5 novembre scorso e rinviata a causa del terremoto.



I padroni di casa hanno vinto in rimonta, ad aprire le marcature sono stati infatti i liguri con Troiano al 14' del primo tempo. Al 41' Cacia ha pareggiato su rigore (settimo gol stagionale), penalty fischiato per un fallo di Ceccarelli ai danni di Giorgi. Quando l'incontro sembrava ormai destinato al pareggio, frutto di un secondo tempo equilibrato, al 44' e' arrivato il gol-vittoria di Favilli, realizzato con un colpo di testa.



Nel recupero Lanni salva su Caputo e l'Ascoli porta a casa la vittoria.