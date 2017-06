Serie B, fanno festa Brescia e Pisa. Vola il Cittadella

Cittadella da solo in vetta. E' questo il verdetto della 2.a giornata di Serie B. I veneti battono 2-0 la Ternana con Litteri e Salvi e possono così guardare tutte le rivali dall'alto. Prime gioie per il Brescia e il Pisa. La formazione di Brocchi liquida il Frosinone, steso dai gol di Morosini e Caracciolo. I toscani allenati da Gattuso, all'esordio in campionato per via delle vicissutidini societarie finalmente superate, vincono di misura con il Novara: decide Lisuzzo.

Frenano Verona e Carpi. L'undici di Pecchia pareggia 1-1 a Salerno. Identico risultato per gli emiliani in casa con il Benevento. Si rialzano Entella (2-0 sull'Avellino), Spal (3-0 al Vicenza) e Bari (1-0 a Perugia). Il Trapani non va oltre l'1-1 con la Pro Vercelli. Termina senza reti la sfida Latina-Spezia. Rinviata Ascoli-Cesena in via precauzionale a causa del terremoto.