Serie B, Fabbricini: "Il 7 settembre sapremo se sarà a 19, 20 o 22"

La verità la sapremo, forse, il 7 settembre. Roberto Fabbricini, commissario straordinario della Figc, lo ripete più volte: la Serie B a 19 squadre partirà, ma solo dopo la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni, potremo essere sicuri che il format sia quello definitivo: "Il blocco dei ripescaggi? Abbiamo fatto questo passaggio per garantire la continuità - ha spiegato Fabbricini a TeleGalileo -, per dare un segnale che serve una riforma dei campionati. È un discorso che sarà affrontato dal prossimo Consiglio Federale, serve una ristrutturazione vivibile dei campionati".



"Non so se il 7 settembre sarà la data finale per decidere tutto, ci sono ricorsi pendenti che non danno certezza su quali saranno le squadre che completeranno le 22. Dopo il 7 settembre faremo quello che ci viene richiesto dalla legge. Vediamo cosa ci diranno: se la B sarà a 19, 20 o 22 squadre. Non penso, però, che le squadre saranno più di 22".



"Noi obbediremo al Collegio di Garanzia. Ci sono 6 squadre che hanno fatto ricorso al Collegio di Garanzia, vedremo cosa decideranno. Alcune di queste hanno difficoltà a essere inserite tra le 3. Chi decide eventualmente le squadre da ripescare? Il Coni è esterno a questo discorso, è l'organismo che dice cosa si deve fare. Ma sarà la Figc a stabilire le ripescate".



"La graduatoria c’è, ma non è stata resa pubblica per i troppi ricorsi che si intervallano. Senza ricorsi avremmo già saputo le tre squadre ripescate, ma con tutti questi ricorsi la teniamo nel cassetto per non generare aspettative, delusioni e polemiche. Adesso non possiamo rivelare l'ordine, anche perché Novara e Catania sono state riconsiderate dalla sentenza del Tribunale Federale Nazionale, che poi è stata impugnata. Venerdì 7 settembre sapremo la verità".