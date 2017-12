Serie B, evade dai domiciliari per il Bari: arrestato al San Nicola

Si voleva fare un regalo di Natale andando a seguire la sua squadra del cuore, il Bari, nel big match casalingo contro il Parma finito 0-0, il problema è che era ai domiciliari: per questo è stato arrestato e ora rischia il Daspo.



Giovedì scorso un ventenne, agli arresti per concorso in rapina, ha eluso i controlli per andare in curva nord al San Nicola, dove è stato poi arrestato dagli agenti della Digos grazie anche all'aiuto delle telecamere di sorveglianza.



Il giovane non ha opposto resistenza cercando di scusarsi a causa della sua fede biancorossa ma questo non lo salverà da un processo per direttissima con il rischio che gli vengano revocati i domiciliari oltre all'avvio delle pratiche per il Daspo.