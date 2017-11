Serie B, Empoli-Spezia 1-1, il Frosinone resta in testa da solo

La Serie B continua a regalare sorprese: l'Empoli fallisce così l'aggancio alla vetta nel posticipo della tredicesima giornata pareggiando 1-1 in casa contro lo Spezia e si piazza al terzo posto in compagnia di Cremonese e Venezia, a -2 dal Frosinone e -1 dal Palermo.



Favorita sulla carta, la squadra di Vivarini ottiene solo un punto molto sofferto: lo regala Pasqual con uno dei suoi calci di punizione. Il suo sinistro magico al 78' permette ai toscani di rimediare allo svantaggio maturato in apertura di ripresa, quando Mastinu, anche lui con un gran sinistro, aveva portato avanti i liguri. Per lo Spezia è un punto comunque utile a frenare l'emorragia in trasferta: nelle ultime quattro partite fuori casa, infatti, i bianconeri avevano perso a Salerno, Cesena, Terni ed Ascoli dopo aver pareggiato a Venezia a metà settembre. Per l'Empoli quattro punti nelle ultime quattro gare: il momento non è dei migliori.