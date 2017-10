Serie B, Empoli solo al comando, Frosinone a Palermo inseguono

C'è una sola squadra al comando della classifica di Serie B ed è di nuovo l'Empoli: nel turno infrasettimanale i toscani battono 3-1 il Pescara di Zeman grazie al gol di Ninkovic e alla doppietta di Caputo staccando così il Venezia di Inzaghi, che cade sul campo del Cittadella e scivola al quarto posto in classifica.



A scavalcare i lagunari ci sono anche Frosinone e Palermo, due delle favorite: i ciociari soffrono contro la Ternana, vanno sotto, ribaltano il risultato e si fanno di nuovo raggiungere, ma i gol di Citro e Ciano nel finale regalano una vittoria che mancava da 6 partite. I siciliani, invece, fanno il colpaccio a Carpi riscattando la sconfitta col Novara: merito soprattutto di Nestorovski, autore di una doppietta.



Tra gli exploit della serata c'è il tris del Parma a Foggia: Gagliolo, Roberto Insigne (al secondo gol consecutivo) e un rigore di Calaiò proiettano gli emiliani in zona playoff. Sempre più a picco il Perugia, alla quinta sconfitta consecutiva: il Cesena, fino a stasera ultimo in classifica, sbanca il Renato Curi con un eloquente 3-0.



Nelle altre partite torna a vincere l'Ascoli (3-1 allo Spezia), l'Avellino regola 1-0 la Pro Vercelli, la Salernitana riporta il Novara sulla terra (3-2 in trasferta) e la Cremonese non va oltre l'1-1 sul campo dell'Entella.