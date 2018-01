Serie B: Empoli show a Bari, Palermo ok, Inzaghi esce dalla crisi

Continua la marcia in vetta alla classifica di Serie B del Palermo, che in attesa del Frosinone (in campo domani a Cittadella) vola da solo in testa grazie al 2-0 casalingo con cui ha regolato il Brescia (gol in apertura di Rispoli e nel finale di Gnahore). Alle spalle dei rosanero tiene il passo l'Empoli, che nel big match della 23esima giornata travolge 4-0 il Bari a domicilio, si conferma il miglior attacco del campionato e manda un avvertimento proprio al Palermo, che venerdì prossimo farà visita al Castellani.

Alle spalle del terzetto di testa netta vittoria interna del Parma, che al Tardini travolge il Novara 3-0 (Lucarelli, Calaiò e Scavone) e aggancia al quarto posto a quota 36 punti l'altra neopromossa Cremonese, fermata sullo 0-0 ad Avellino. Quattro punti più sotto in classifica troviamo il Carpi (2-1 firmato Mbakogu-Melchiorre allo Spezia davanti al proprio pubblico) e il Venezia di Pippo Inzaghi, che dopo 7 partite senza vittorie ritrova il successo superando 1-0 il Cesena.

Nelle altre gare successo interno della Pro Vercelli per 2-0 sul fanalino di coda Ascoli (ultimo con 20 punti) e grande colpo esterno del Foggia, che passa 2-1 a Chiavari contro l'Entella e mette in cascina tre punti fondamentali per la corsa alla salvezza. Domani Cittadella-Frosinone, il monday night sarà Ternana-Salernitana.