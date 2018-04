Serie B: Empoli rullo compressore, Frosinone ok. Pari Palermo

Nella 36.a giornata di Serie B l'Empoli prosegue la sua grande cavalacata verso la A. I toscani passano 3-2 a Cesena grazie al gol decisivo realizzato da Antonio Donnarumma al 63' e mantengono 11 punti di vantaggio sul Frosinone a sei giornate dal termine del campionato. I ciociari passano 2-0 ad Avellino nel finale con Dionisi e Paganini e staccano il Palermo, bloccato 0-0 dal Cittadella.



In zona playoff importanti successi per Perugia e Venezia. I Grifoni vincono 2-1 a Carpi (in rete Di Carmine e Gustafson) mentre la formazione di Inzaghi regola 2-0 l'Entella in casa, trascinata da Geijo e Falzerano. Frenano invece Bari e Foggia (rispettivamente 1-1 con il Novara e 2-2 contro la Ternana) e fa ancora peggio lo Spezia, sconfitto a domicilio 1-0 dal Brescia (sigillo di Torregrossa).



Infine termina 1-1 la sfida tra Cremonese e Salernitana, e la Pro Vercelli fanalino di coda supera 3-1 il Pescara infiammando così la lotta per non retrocedere.