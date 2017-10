Serie B, Empoli ko con la Salernitana: Palermo in vetta da solo

La Serie B ha una nuova capolista dopo 12 giornate. Il Palermo batte 2-0 la Virtus Entella grazie alla doppietta di Nestorovski (23' su rigore e 48') e ora guarda tutti dall'alto a quota 21 punti. I rosanero devono 'ringraziare' l'Empoli, battuto 2-1 dalla Salernitana. Pasqual illude i toscani al 29' prima del due centri di Bocalon al 33' e al 36'.



Finisce 1-1 il big match tra Venezia e Frosinone. I lagunari passano in vantaggio al 19' con Modolo e vengono raggiunti 3' più tardi da Matteo Ciofani. Sale a due lunghezze dalla vetta il Bari: la squadra di Grosso regola 3-0 l'Ascoli. I bianconeri, in 10 dal 38' per l'espulsione di Gigliotti, cadono nella ripresa per effetto delle reti di Galano e Floro Flores, e dell'autogol di Mogos.



Spettacolare 3-3 tra Cremonese e Perugia: il penalty di Pualinho a quattro minuti dal termine salva i grigiorossi. Parità anche in Cesena-Novara (2-2) e Spezia-Cittadella (0-0). Infine crolla il Pescara di Zeman 3-0 in casa con il Brescia. Pepin, Caracciolo e Ferrante regalano il secondo successo consecutivo a Marino.