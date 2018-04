Serie B: Empoli in fuga, pari Frosinone. Palermo show, Inzaghi va

Nella 32.a giornata di Serie B l'Empoli passa 1-0 a Pescara e tenta la mini-fuga. All'Adriatico decide il gol realizzato da Caputo al 18': gli abruzzesi avrebbero la possibilità di pareggiare ma Pettinari fallisce un rigore. Ora la squadra di Andreazzoli ha 5 punti di vantaggio (con una partita in meno) sul Frosinone che non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro la Ternana ultima in classifica.



I ciociari sentono il fiato del Palermo sul collo: i rosanero travolgono 4-0 il Carpi e si portano a -1 dal secondo posto trascinati da uno strepitoso Coronado (tripletta). Di La Gumina l'altro gol della formazione di Tedino. Il Parma riscatta la sconfita con l'Entella e regola 3-1 in rimonta il Foggia al Tardini. I rossoneri, in 10 dal 14' per l'espulsione di Loiacono, si illudono con Mazzeo prima della reazione rivale nel finale: vanno a segno Calaiò, Siligardi e Ceravolo.



Nell'unico scontro diretto di giornata, il Venezia di Pippo Inzaghi batte 2-1 il Cittadella e si porta a -1 dal quarto posto: sblocca Litteri nel primo tempo, poi Bentivoglio fallisce il rigore del possibile 2-0 prima dell'intervallo. Nella ripresa pari temporaneo di Arrighini ma al 73' Geijo riporta avanti i lagunari che distanziano anche il Perugia, fermato a Cesena sull'1-1 nel posticipo. Battuta d'arresto per la Cremonese, sconfitta di misura in casa dall'Entella: decide Gatto in avvio. Ne approfitta la Salernitana, vittoriosa di misura sul Novara grazie al sigillo di Tuia e adesso appaiata a quota 41 ai lombardi. Infine termina 0-0 Pro Vercelli-Avellino.



