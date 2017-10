Serie B, Empoli e Palermo in testa: Bari e Venezia ok, crollo Perugia

L'ottava giornata di Serie B conferma ancora una volta quanto sia equilibrato questo campionato e consegna al Frosinone, impegnato nel posticipo col Novara, l'occasione di andare in fuga in testa alla classifica. Tra il Cesena fanalino di coda (1-0 nell'anticipo allo Spezia) e Palermo, Empoli e appunto Frosinone in vetta ci sono soltanto 7 punti.

I toscani vincono facile 3-1 al Castellani contro il Foggia (che condivide l'ultimo posto con Cesena e Ternana) trascinati dai gol dei loro bomber Caputo (doppietta) e Donnarumma e agganciano i rosanero, che pareggiano 1-1 al Barbera con il Parma, ma rischiano grossissimo nel finale, quando l'arbitro Sacchi annulla inspiegabilmente il gol della vittoria degli emiliani.

Alle spalle del terzetto di testa, a un solo punto di distanza, il Venezia di Pippo Inzaghi, che centra la prima vittoria casalinga superando 2-0 il Carpi, il Cittadella, che espugna Pescara 2-1, l'Avellino, che passa in vantaggio ma si fa rimontare e battere 2-1 al San Nicola dal Bari e il Perugia, che viene clamorosamente travolto in casa dalla scatenata Pro Vercelli, che dopo aver rifilato 5 gol al Cesena settimana scorsa si ripete e segna una manita anche al Curi (1-5).

Nelle altre partite l'Entella conferma l'ottimo momento di forma e travolge 3-0 il Brescia davanti al pubblico di casa, mentre a Cremona è spettacolo puro tra la neopromossa e la Ternana: ospiti avanti 3-1 a fine primo tempo, ma nella ripresa la reazione dei padroni di casa porta Mokulu a segnare il 3-3 a due minuti dal termine.