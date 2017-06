Serie B, diciottesima giornata: cadono Verona e Frosinone, ne approfitta la Spal

La diciottesima giornata di Serie B prosegue con i match del sabato. Allo stadio Menti il Vicenza si aggiudica il derby veneto battendo 1-0 il Verona, grazie alla rete di Galano. L'Hellas resta al primo posto, complice il ko del Frosinone al Matusa. I ciociari - secondi a meno due dalla vetta - perdono 3-1 contro la Salernitana: ospiti in vantaggio con Rosina, poi Soddimo pareggia i conti. Nella ripresa però si scatena Coda, che con la sua doppietta regala i tre punti ai granata. Alla pari della formazione di Marino ci sono il Benevento - bravo a ottenere l'1-1 sul campo dell'Avellino: nel finale Cissé risponde a Verde - e la Spal - protagonista di una bella rimonta sullo Spezia: i liguri si portano sull'1-0 con Piccolo, ma la formazione di Semplici non ci sta e ribalta il risultato con i gol di Mora e Antenucci. Allo stadio Mazza di Ferrara finisce 2-1.



Al quinto posto ora c'è il Perugia, che supera 1-0 la Pro Vercelli al Curi: decisiva la rete di Guberti. Il Grifone scavalca il Cittadella, sconfitto 3-0 dal Cesena al Manuzzi: Ciano, Garritano e Ciano regalano il successo agli uomini di Camplone. Sempre in chiave playoff, la Ternana inchioda il Carpi sull'1-1 al Braglia: Palumbo porta in vantaggio i rossoverdi, poi arriva il pareggio realizzato da Lasagna. Grande occasione persa per l'Entella, che a Chiavari va sotto 1-0 col Trapani per il gol di Coronado. La reazione dei padroni di casa porta la firma di Masucci (78') e Pellizzer (92'). I siciliani non ci stanno e, grazie a Citro, segnano il 2-2 al 94'. Finisce 2-2 anche la gara del Del Duca tra Ascoli e Latina: Orsolino e Gatto illudono la squadra di Aglietti, ma i nerazzurri - rimasti in nove per le espulsioni di Coppolaro e Rocca - centrano un insperato pareggio per merito della doppietta di Scaglia. Termina invece 0-0 il posticipo della domenica tra Brescia e Novara.



Finisce senza reti l'anticipo del venerdì tra Pisa e Bari, la prima gara del nuovo presidente in pectore del club toscano Giuseppe Corrado in tribuna all'Arena Garibaldi insieme al figlio Giovanni, in attesa di perfezionare l'acquisto della società nerazzurra entro la settimana prossima. La squadra di Gattuso sfiora il vantaggio con Lores Varela, ma il suo tiro si stampa sulla traversa. L'occasione capitata sui piedi dell'uruguaiano è una delle poche emozioni del match. Gli uomini di Colantuono - rimasti in dieci per l'espulsione di Valiani all'82' - non riescono a replicare la vittoria contro la Salernitana e restano fuori dalla zona playoff.