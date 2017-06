Serie B, diciannovesima giornata: il Verona batte l'Entella e torna in vetta

Il Verona porta a casa il posticipo della diciannovesima giornata battendo 1-0 l'Entella. A decidere la sfida del Bentegodi, ci pensa Pisano al 76'. Dopo il pareggio col Perugia e il ko di Vicenza, la squadra di Pecchia vince e torna in vetta alla classifica a più 2 dal Frosinone. Seconda sconfitte consecutiva, invece, per i liguri, attualmente noni e, di conseguenza, fuori dalla zona playoff.



Nelle gare di sabato, dopo sette risultati utili consecutivi, la Spal cade al Piola contro la Pro Vercelli: la formazione di Longo vince 3-1 grazie ai gol di Emmanuello, Morra e Palazzi. A nulla vale il gol degli ospiti siglato da Bonifazi. Torna, invece, al successo al Cittadella, che dimentica le ultime tre sconfitte in fila battendo 1-0 (Salvi) il Pisa al Tombolato. I veneti si portano al quinto posto, a una lunghezza dalla Spal, insieme al Carpi, che supera 2-1 la Salernitana in trasferta. Di Gaudio apre la marcature, Rosina pareggia i conti e all'89' Bifulco regala i tre punti a Castori. Sempre in chiave playoff, lo Spezia batte 2-1 in rimonta il Perugia al Picco. Grifone avanrti con Di Carmine, poi si scatena Granoche, che con una doppietta decide il match. Il Perugia scende alla settima posizione, mentre ora all'ottava c'è il Bari. Al San Nicola la formazione di Colantuono reagisce alla rete di Castaldo portando a casa un 2-1 importantissimo nel segno di Fedele, autore di una doppietta.



Vittoria convicente del Novara sul Cesena al Piola: gli uomini di Boscaglia vincono 3-1 per merito dei gol di Sansone, Scognamiglio e Calderoni. Garritano prova a riaprire la partita, ma ormai è troppo tardi. La sfida del Francioni tra Latina e Brescia termina 1-1: Boakye risponde nel finale a Bisoli. Tre punti fondamentali, invece, per il Vicenza, che al Liberati regola 2-1 la Ternana sorpassandola in classifica. I biancorossi ottengono la seconda vittoria consecutiva grazie alle reti di Giacomelli e Pucino. Nel mezzo, la marcatura rossoverde firmata da Petriccione.



Nell'anticipo del venerdì il Frosinone batte il Trapani 4-1 e vola a quota 35 punti, piazandosi al secondo posto. La squadra di Calori è invece sempre più ultima a 12 punti, a 6 lunghezze di distanza dalla zona salvezza. La formazione laziale passa in vantaggio nel primo tempo con Dionisi al 10' ed è raggiunta a inizio ripresa da Coronado. Poi l'undici di Pasquale Marino si scatena e va in gol con Daniel Ciofani (54'), Matteo Ciofani (57') e Kragl (74'). Nel finale viene espulso Citro. Per il Frosinone si tratta del quarto successo in trasferta in questo campionato.