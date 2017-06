Serie B, delirio Spal: perde a Terni ma torna in A dopo 49 anni!

La Spal finalmente può festeggiare il ritorno in A dopo 49 anni. La squadra di Semplici perde 2-1 a Terni ma ottiene l'aritmetica promozione nel massimo campionato grazie alla sconfitta del Frosinone sul campo del Benevento. A una giornata dal termine della Serie B il vantaggio sui ciociari è di 4 punti e quindi non più colmabile. Dal canto suo la Ternana ottiene un'importante vittoria in chiave salvezza. Decide la doppietta di Pettinari (18' e 33') dopo il vantaggio di Antenucci (12').



Non può festeggiare il Verona, bloccato in casa sull'1-1 dal Carpi. Letizia gela il Bentegodi al 39' prima del pari di Ganz a 9' dal termine. Come detto, il Frosinone cade a Benevento rimandando all'ultimo turno il verdetto su una promozione diretta o meno. I campani passano con Puscas al 43', Ciofani pareggia al 57' e in pieno recupero, al 93', Ceravolo sigla il gol decisivo.



A -8 dai ciociari, al 4° posto, c'è il Cittadella che batte 2-0 il Vicenza grazie alla doppietta di Vido (13' e 52'). I veneti scavalcano così il Perugia, bloccato sul 2-2 a Latina. L'undici di Bucchi si illude due volte con Mustacchio al 23' e Dezi al 72' ma viene raggiunta dai rigori di De Giorgio, al 38' e all'83'.



In zona playoff, a questo punto sempre più probabili visto il distacco tra la terza e la quarta, lo Spezia non va oltre lo 0-0 con il già retrocesso Pisa e vede avvincinarsi il Novara che regola 2-0 l'Entella con i timbri di Sansone (43') e Orlandi (51'). Infine la Salernitana liquida con lo stesso punteggio l'Avellino, trascinato in zona playout (a segno Coda e Improta) mentre Pro Vercelli-Brescia termina 2-2.

LE PAROLE DI SEMPLICI

"Siamo felicissimi - ha commentato Semplici - dopo il pari con la Pro Vercelli eravamo usciti moralmente un po' malconci. Per fortuna abbiamo raggiunto la serie A grazie ai risultati degli altri campi e possiamo finalmente festeggiare. Certamente non abbiamo fatto una bella prestazione, la Ternana ci ha messo subito in difficoltà. Ma noi abbiamo meritato questo traguardo per il grande lavoro fatto". Ancora il tecnico della Spal: "Devo ringraziare il mio presidente ed il mio direttore sportivo- per quanto hanno fatto. Basti pensare che siamo al diciottesimo posto come monte ingaggi, evidentemente si è fatto un gran lavoro. C'è chi diceva che saremmo retrocessi. Poi c'è da dire che abbiamo scelto i giocatori non solo per le loro qualità tecniche, ma anche umane e questo è stato importante. Quale sarà il mio futuro? Ora mi godo questo momento e poi si vedrà".